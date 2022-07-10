Как информирует «НБН», об этом заявил спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в интервью одному из российских изданий.

Дословно из заявления Вячеслава Володина:

«Занимать такую должность и одновременно быть клоуном просто нельзя. Мы считаем, что Джонсон во многом замешан относительно того, что по мирным территориям России наносились удары. Именно Борис Джонсон был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили Что еще здесь скажешь… Он должен предстать перед судом. Как минимум, это будет правильно, если данный вопрос не будут снимать с контроля, а сам он будет готовиться к даче показаний».

Ранее в середине июня спикер Государственной думы России Вячеслав Володин пригрозил уничтожением всего европейского континента.