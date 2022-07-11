Жена спикера Путина в своем Instagram-аккаунте опубликовала свою фотографию из тира. Под кадром, где она появилась с винтовкой, Навка заявила, что «русская женщина должна уметь все», намекая на то, что она способна грамотно обращаться с оружием, информирует «НБН».

Внимательные пользователи соцсети обратили внимание на винтовку, с которой позировала фигуристка. Оказалось, что супруга Пескова стреляла из штурмовой винтовки F90MBR, которая стоит на вооружении войск государств-членов Североатлантического Альянса.

Кроме того, не осталась без внимания и бейсболка, в которой фигуристка предстала перед объективом с логотипом американского бейсьольного клуба «Нью-Йорк Янкис».

Также комментаторы напомнили, что «русская женщина» Навка уроженка украинского города Днепр (до 2016 года Днепропетровск), а являющаяся по национальности еврейкой.

Напомним, что Песков и Навка в браке уже 7 лет. Представитель Кремля редко распространяется о своей личной жизни, однако ранее в интервью он все же откровенничал о своей семейной жизни с фигуристкой.