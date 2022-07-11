Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, на должность премьер-министра Соединенного Королевства будет баллотироваться глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

Насколько известно, Трасс является уже десятой в списке кандидатов на пост главы британского правительства, которая объявила о планах баллотироваться.

Сама Лиз Трасс говорит, что если она будет назначена на пост главы правительства страны, то уже «с первого дня начнет сокращать налоги». В том числе, ею будет отменено повышение взысканий, которые направлены на национальное страхование, что началось в апреле текущего года.

Трасс убеждена, что налоговая система в стране должна способствовать инвестициям в Великобританию и привлечению бизнеса.

Примечательно, что Лиз Трасс не единожды высказывала свою поддержку в противостоянии Украинского государства агрессии, которую начала Россия. Более того, на главу МИД Британии не один раз жалелся ее коллега из России Сергей Лавров.