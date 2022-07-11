Как информирует «НБН», об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные разведки. Также подобную информацию озвучивают и российские пропагандисты.

По информации, озвученной боевиками, Россия намерена приговорить к смертной казни Никитенко Константина (позывной «Фокс»), а также Николая с позывным «Фрост» (фамилия пока неизвестна).

Источники издания в разведке отмечают, что двух бойцов «Азова» вывезли из колонии. В каком направлении, пока никто не знает. Пропаганда России, в свою очередь, информирует, что бойцы были осуждены еще девятого июля. Еще одна из версий российских пропагандистов – суд над защитниками Мариуполя только будет.

О причинах, из-за которых Россия может приговорить украинцев к высшей мере наказания, также сообщаются разные версии. Одна из них такова, что «азовцы» якобы стреляли по мирному населению в Мариуполе. А позже появилась информация о том, что это якобы из-за того, что бойцы напали на конвой, перевозивший раненных оккупантов. При этом каких-либо доказательств озвученным версиям пока что нет.

Ранее мы уже писали о том, что Россия начала выдачу тел бойцов «Азова»: из-под завалов «Азовстали» извлекли десятки погибших защитников.