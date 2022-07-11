В пресс-службе «ЛДПР» объяснили, что в годы Советского Союза термин «президент» использовался только на Западе и внезапно эта должность появилась в России в 1991 году, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК».

Соратники Жириновского предложили устранить «чуждый для россиян» термин и официально называть кремлевского диктатора «правителем». Пресс-служба политической силы напомнила, что в 2020 году при подготовке поправок в Конституцию РФ уже поднимался вопрос о переименовании должности главы государства, однако тогда его оставили без внимания.

В «ЛДПР» убеждены, что заменить термин «президент» было бы правильно.

Напомним, что на днях российский президент-агрессор определился с главной задачей «спецоперации». Путин озвучил первостепенную цель войны в Украине, которая изменилась с начала вторжения армии РФ.