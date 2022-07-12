Как информирует «НБН» со ссылкой на БЕЛТА, в пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что с должности был уволен руководитель начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника генерального штаба ВС Беларуси Александр Шкиренко.

Дословно из обнародованного во вторник, двенадцатого июля, сообщения:

«Александр Шкиренко, генерал-майор, был уволен с занимаемого поста руководителя главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси и зачислен в распоряжение главы Министерства обороны РБ».

Согласно имеющимся данным, Шкиренко был назначен на пост руководителя начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника Генштаба в октябре 2014-го. Буквально еще год назад он был награжден Александром Лукашенко «За службу Родине» третьего степени.

Ранее Александр Лукашенко отличился абсурдным заявлением о войне с НАТО.