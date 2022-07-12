Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Виктории Спартц, амриканская конгресвумен заявила, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку стоит уйти в отставку.

Дословно из заявления Спартц:

«Много кто из американских и европейских граждан уже давно испытывают весьма серьезные опасения относительно главы Офиса президента Украины. И если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с сомнительной репутацией, то уже этой зимой он бы самостоятельно покинул свой пост, заверив украинские власти в том, что широкомасштабного вторжения России не будет, что весьма снизило готовность Украинского государства. Но правильно поступить никогда не поздно».

Помимо того Спартц отметила, что Андрей Ермак дал старт клеветнической капмании в отношении нее. Помимо того, она отметила, что столица Украины «во главе с Андреем Ермаком играет в политику», хотя в данный час необходимо признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки. Согласно ее сообщению, Киев имеет средства на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но не имеет денег на поддержку солдат, к примеру, на давно уже обещанное жилье для ветеранов АТО.

Ранее у Владимира Зеленского отреагировали на заявление Виктории Спартц по Андрею Ермаку.