В американском Институте изучения войны оценили вероятность прямого участия Республики Беларусь в российско-украинской войне. По словам аналитиков, нелегитимный президент Александр Лукашенко будет демонстрировать номинальную поддержку кремлевскому диктатору Владимиру Путину, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

Президент-агрессор РФ пытается втянуть в войну самопровозглашенного лидера Беларуси в войну против Украины. Реагируя на давление лидера россиян, Лукашенко продолжит предоставлять воздушное пространство для боевых целей оккупантов, однако привлекать свои вооруженные силы не будет.

Специалисты сослались на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины Алексея Громова, отметив, что российские захватчики установили полный контроль над аэродромом «Зябровка» в Беларуси. Кроме того, белорусское руководство до октября продлило запрет на гражданские полеты.

Эксперты считают маловероятным прямое участие Беларуси в войне против Украины, поскольку это может пошатнуть режим диктатора Лукашенко

Отметим, что в начале июля нелегитимный белорусский лидер в очередной раз уверял, что его страна не хочет воевать с Украиной и им не нужно это вооруженное противостояние. При этом украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что белорусы постараются не дать России втянуть их в боевые действия.