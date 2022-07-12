Как информирует «НБН», об этом говорится в материале АР.

В материале издания отмечается, что советник по нацбезопасности США Джейк Саливан, сделал заявление, что пока что неясно, предоставил ли Иран Уже какие-либо из беспилотников Москве. Однако при этом он отметил, что Вашингтон располагает информацией, которая указывает на то, что Иран готовиться научить силы РФ использовать эти БПЛА уже в этом месяце.

Дословно из заявления Джейка Салливана:

«Наши данные говорят о том, что правительство Ирана намерено передать российской стороне летательные аппараты, в том числе те, которые способны наносить удары. Общее их количество, которое Иран может передать России, достигает нескольких сотен. Причем эту передачу Иран намерен осуществить в ускоренном порядке».

Касательно поставок оружия Украине для противостояния российской агрессии, известно, что Венгрия нашла причину, чтобы не помогать в этом вопросе Киеву.