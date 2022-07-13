Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение росСМИ от тринадцатого июля, в поселке Горки-10, что в Московской области, гражданин Российской Федерации заявил в полицию о том, что его супруга активно выступает против вторжения РФ в Украину. В частности, россиянин потребовал, чтобы стражи порядка в отношении его жены приняли срочные меры.

Он добавил в своем заявлении о том, что его супруга уже не один раз озвучивала антироссийские настроения. При этом он добавил, что жена критиковала действиям военных Российской Федерации, которые ведут преступную деятельность на территории Украины. Кроме того, мужчину возмутил также и тот факт, что его супруга оказывала влияние на их ребенка, чтобы тот был «против российского правительства».

Сейчас известно, что российские полицейские ведут проверку по данному факту. Устанавливаются все детали происшествия.

Насколько известно, государство-агрессор Российская Федерация ввела уголовную ответственность за распространение так называемых «фейков» о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Если точнее, то речь идет о распространении правдивой информации о действиях армии России на территории Украины. Но в РФ это наказывается штрафами, размер которых достигает полутора миллиона рублей. А если в суде сочтут, что критика действий войск РФ повлекла за собой «тяжелые последствия», то «преступника» и вовсе могут приговорить к пятнадцати годам тюремного заключения.

Ранее стало известно о провале планов войск РФ в южных регионах Украины. Также была озвучена причина, почему это произошло.