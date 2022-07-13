В Сети российских ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», которые открылись вместо американского McDonald’s не разрешают посетителям заряжать гаджеты, а также проводить фото и видеосъемку, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Подъем».

Теперь клиенты фаст-фуда не могут запечатлеть некачественную еду и выложить кадры в Сеть, как это было ранее с заплесневелыми булочками бургеров. Россияне возмущены, что розетками пользоваться нельзя, ведь в сети американских ресторанов таких ограничений не было.

Пресс-секретарь компании нашла объяснение ужесточенным правилам. По ее словам, заряжать девайсы в заведениях нельзя, что обусловлено внутренними правилами предприятия и техникой безопасности.

Напомним, что после открытия заведений «Вкусно и точка» в Сети появилось множество комментариев с возмущениями относительно «импортозамещенного» фаст-фуда. Меню российского аналога McDonald’s предлагает уменьшенные порции и некачественные блюда, которые опасны для здоровья.