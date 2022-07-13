В Новосибирске опозорились с плакатом, который анонсирует авиационный фестиваль в поддержку российских оккупантов. На афише проиллюстрировали приглашение на шоу изображениями истребителей США, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал InformNapalm.

В мероприятии будут участвовать пилотажные группы «Стрижи» и «Русь». Несмотря на то, что «Стрижи» летают на многоцелевых истребителях МиГ-29, дизайнеры поместили на афишу военные самолеты НАТО.

Плакат украсили изображениями «вражеских» истребителей США General Dynamics F-16 Fighting Falcon, что вызвало негодование у россиян, которые хотят, чтобы виновные в несостыковке были наказаны.

Директор аэродрома в Мочище, где должен состояться фестиваль, попытался оправдаться за конфуз с афишей. По его словам, те, кто хотят найти что-то плохое – обязательно его найдут, кроме того, он отметил, что это не фото или рисунок боевых самолетов, а «просто силуэт, абстракция».

Ранее россияне опозорились баннерами с «героями СССР» в захваченном Алчевске. На плакатах разместили фотографии молодых актеров с «загнивающего» Запада.