Заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Олег Бочаров увидел позитив в том, что россияне вскоре останутся без белой бумаги. Чиновник объяснил соотечественникам, почему им стоит обратить внимание на «импортозамещенный» товар, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

По словам представителя Минпромторга, привычная всем бумага вредит здоровью, а отечественная «более экологичная», поскольку в ее производстве не используют химикаты для отбеливания целлюлозы. Бочаров заверил, что якобы цена на более фактурную бумагу, сделанную в РФ, снижается, а потребительский спрос на нее растет.

Отметим, что из-за санкций стоимость офисной белой бумаги взлетела, поскольку европейские производители отказались поставлять стране-оккупанту хлорат натрия, которым отбеливается целлюлоза.

Провал постиг и российский аналог McDonald’s. После открытия сети ресторанов «Вкусно и точка» скандалы вокруг новых заведений быстрого питания не прекращаются. Россияне пожаловались на ужесточенные правила для посетителей, чтобы воспрепятствовать распространению дурной славы об «импортозамещенном» фаст-фуде.