Как информирует «НБН», об этом написал на своей странице в «Твиттер» посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, четырнадцатого июля.

Так, удар ракетами захватчиков по городу Винница, по словам Маасикаса, является неопровержимым актом нападения России на мирных граждан Украинского государства.

Дословно из сообщения посла ЕС в Украине:

«Обстрел ракетами, который сегодня нанесла Россия по Виннице, является очередным неопровержимым актом все более частых нападений РФ на мирных украинцев. Эти все преступления качественно будут расследованы. Виновные же обязательно понесут наказание. Европейский Союз весьма тесно сотрудничает с властями Украины в данном вопросе».

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара России по центру города Винница.