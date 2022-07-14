Как информирует «НБН», в сообщении, обнародованном на сайте посольства США, говорится:

«В результате военных атак со стороны Российской Федерации ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой и даже жестокой. Также на это влияют активные бои в стране. Условия безопасности вовсе неопределенные. Американское посольство призывает граждан Штатов не посещать Украину. А все, кто сейчас там находятся, должны срочно покинуть Украинское государство. Для этого нужно использовать доступные в частном порядке варианты наземного транспорта. Но только если это безопасно».

Также посольство США призвало американцев «не посещать массовые собрания и организованные мероприятия, так как они могут быть целью для военных РФ на территории любой точки Украины, в частности и на Западе страны».

Напомним, сегодня Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Мы сообщали о трагических последствиях для местного населения.