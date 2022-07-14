Глава Белгородской области жалуется на то, что жители региона делают ложные сообщения об ущербе от обстрелов. Россияне рассказывают, что их жилье пострадало в результате ударов, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

По словам главы региона, гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, государство будет оказывать помощь. Находчивые местные жители решили использовать это в корыстных целях, в частности для того, чтобы сделать ремонт в своих квартирах и домах за счет бюджетных денег.

Для этого люди даже создают видимость последствий обстрелов – разбивают кафельную плитку или бьют окна. Пока их соотечественники действительно погибают и страдают от ударов, они рассчитывают получить деньги, чтобы улучшить жилищные условия.

Отметим, что оккупанты устраивают провокации, нанося удары по населенным пунктам в приграничных регионах России. Руководство страны-агрессора обвиняет в обстрелах территорий РФ украинских военных, которыми якобы руководят кураторы на Западе.

Напомним, что СМИ подсчитали сколько Кремль тратит денег из государственного бюджета на войну в Украине. Журналисты рассказали о расходах на Минобороны, Росгвардию, спецслужбы и покупку оружия.