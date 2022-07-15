Ссылаясь на свои источники в партии, издание The Times сообщило, кого поддержит Джонсон в борьбе за должность главы правительства Великобритании, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что премьер-министр не будет заявлять о своей поддержке кого-либо из кандидатов и публично вмешиваться в борьбу за эту должность.

Однако стало известно, что он пообщался с кандидатами, которые вылетели из гонки за кресло главы правительства Соединенного Королевства, призвав их поддержать кого-угодно, но не экс-министра финансов Риши Сунака.

Джонсон расположен ко двум претенденткам на должность премьер-министра. Он одобряет кандидатуру главы МИД Британии Лиз Трасс, а также благосклонно относится к младшему министру по торговой политике Пенни Мордонт.

Напомним, что на отставку Джонсона отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент высказался об изменениях политики Британии в отношении нашей страны.