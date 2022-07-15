Российское издание «РБК» сообщает о том, что Рогозин будет освобожден от должности руководителя корпорации «Роскосмос». Его место может занять заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, информирует «НБН».

Два источника СМИ, которые знакомы с ситуацией, рассказали, что Борисов покинет свою должность и, вероятно, станет генеральным директором космической корпорации России. Эта информация якобы подтверждена экс-членом правительства РФ.

Пока что не ясно, почему преданного сторонника кремлевского диктатора Владимира Путина Рогозина решили сместить и чем он будет заниматься после ухода из «Роскосмоса», где он работает с 2018 года.

В то же время в информационном пространстве ходят слухи о том, что «главный космонавт» России может получить работу в администрации главы государства. Чиновник может возглавить АП и стать куратором Кремля по «республикам» оккупированного Донбасса, поскольку является фаворитом Путина.

Отметим, что глава «Роскосмоса» регулярно попадает в скандалы из-за своих провокационных высказываний. В прошлом месяце Рогозин сделал заявления об Украине, после чего администрация Twitter заблокировала его аккаунт в соцсети.