Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, такая информация была опубликована на официальном ресурсе Министерства обороны России.

В материале отмечается, что Шойгу отдал такое распоряжение исключительно «с целью исключения способностей ВСУ наносить масштабные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре, а также местному населению Донбасса и других областей Украинского государства».

Помимо того, во время инспекции Шойгу также был ознакомлен с информацией от командующих группировок «Юг» и «Центр». В частности, его осведомили о ситуации на фронте. Министр обороны также принял участие в награждении российских захватчиков.

Ранее Сергей Шойгу сделал весьма громкое заявление по длительности войны на территории Украины.