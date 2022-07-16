Как информирует «НБН», об этом сказано в сообщении на Twitter-странице Минобороны Великобритании.

Отмечается, что такая ситуация наблюдается несмотря на ранее распространенную информацию РФ о выходе армии оккупантов на окраину Северска в начале этой недели.

В сводке сказано, что до этого россияне выступали с ложными и преждевременными заявлениями о достигнутом успехе. «Скорее всего, частична цель таких мер заключается в желании показать внутренней аудитории некоторый успех и усилить боевой дух участников боевых действий.

Британская разведка утверждает, что Вооруженные силы Украины с успехом отражают российские атаки после отступления от Лисичанска, а оборонительную линию Украины выпрямили и укоротили.

«Благодаря этому удалось сосредоточить силы и открывать огонь в направлении уменьшенных атак россиян, а это повлияло в снижении импульса армии РФ», — указано в сообщении.

Отметим, ранее в британской разведке подчеркнули, что после захвата Лисичанска оккупанты начали продвигаться в направлении Славянска с целью оккупировать Бахмут и Северск.

Ранее мы уже сообщили о том, что Путин может навязывать Украине новое соглашение.