Как информирует «НБН» со ссылкой на российские информационные агентства, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал предупредительное заявление, в котором подчеркнул, что если Киев реализует угрозы нападения на Крымский полуостров, то для всех в один момент наступит «судный день». Причем, по его словам, укрыться от таких последствий будет весьма сложно.

Так, в Волгограде во время встречи с ветеранами ВОВ Дмитрий Медведев заявил, что планы киевского режима о «продолжении кампании «до последнего украинца», неминуемо приведут к полному политическому краху в стране.

«Хотел бы сказать, что руководство Украины абсолютно не понимает последствие заявлений о взятии Крыма. Хотя, последствия весьма очевидны. Если получится так, что это произойдет, для всех них там в один момент наступит «судный день», весьма быстрый и тяжелый. Укрыться от него будет очень сложно».

Ранее тот же Медведев заявил, что Российская Федерация готова начать Третью мировую войну.