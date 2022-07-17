Как информирует «НБН», такое заявление озвучил Майк Уигстон, командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании в эфире телеканала Sky News.

В частности, он подчеркнул, что Российская Федерация становится «все более агрессивной». В результате, по его словам, Великобритания должна быть в полной готовности к возможной войне с Россией.

Уигстон отметил:

«Для британской и европейской безопасности Россия является угрозой номер один. Я не испытываю ни малейшего сомнения в этом. Просто стоит взглянуть на то, что эта страна делает не только на украинской земле, а и ранее что она сделала в Грузии».

При этом он заверил, что нет никаких сомнений в том, что ВВС Великобритании проводят тренировки для того, чтобы быть готовыми именно к такой четкой и непосредственной угрозе.

«Естественно, у нас есть надежда на то, что до этого все же не дойдет дело, и будет достаточно только сдерживания. Однако, если все же наступит тот час, когда Москва осуществит акт агрессии против страны-члена НАТО, мы будем готовы к этому», — отметил он.

При этом командующий авиацией Великобритании добавил, что Лондон вместе с партнерами каждый день проводят работу, а также осуществляют каждый день подготовку, которая дает им силы «превосходства в ближнем бою».

Напомним, ранее один из депутатов чешского парламента призвал передать Украинскому государству боевые самолеты.