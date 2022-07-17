Как сообщает «НБН» со ссылкой на nra.lv, об этом заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, благодаря украинскому сопротивлению Латвия буквально получила время, чтобы как следует подготовиться к вероятной агрессии Москвы.

«Мало кто мог себе представить в возможность вторжения и последующей войны наподобие предыдущих мировых войн. Наша соседняя страна продемонстрировала, что нам тоже нужно готовиться к защите своей территории от жестокости и значительного количественного превосходства», — указал глава ведомства.

Тем временем армия страны-агрессора России не прекращает свои наступательные действия на Донбассе. В Генштабе ВСУ сообщили, что, по состоянию на 16 июля, украинские военные смогли отбить попытки врага начать штурм на Бахмутском и Слвавянском направлениях.

В то же время почти ежедневно поступают сообщения об эффективном уничтожении украинскими защитниками складов с боеприпасами, расположенных на неподконтрольных территориях. По мнению представителей Пентагона, благодаря использованию Украиной американских систем HIMARS удалось значительно замедлить наступление россиян.