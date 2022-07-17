Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Bloomberg от 16 июля, в КНР был зафиксирован значительный всплеск заболеваемости коронавирусом среди людей. Количество случаев, выявленных ежедневно, выросло до самого высокого уровня за последние семь недель.

Рост случаев заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в центре Китая, а также его северо-западных и южных провинциях.

В свою очередь Национальная комиссия по здравоохранению, пятнадцатого июля в КНР сообщила, что за сутки было зафиксировано 450 случаев заболевания. Это максимальный показатель, начиная с 25 мая. Основное количество инфицированных проживают в Анхое и Ганьсу.

В правительстве же Китая отреагировали на сложившуюся ситуацию следующим образом:

«В настоящее время ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в городе Бэйхая является серьезной и сложной. Риск же скрытой передачи в обществе весьма высок».

В свой черед руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировым правительствам с просьбой вернуть масочный режим, так как число смертей от коронавируса продолжает расти.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине могут вернуть масочный режим.