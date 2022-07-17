Как информирует «НБН», об этом сообщает Kavalapost.gr.

Так, согласно данным греческих средств массовой информации, самолет разбился между селами Антифилиппи и Палеохори. Если точнее, то трагедия произошла в Элефтерополисе.

В сообщении говорится, что крушение потерпел украинский авиалайнер, который выполнял грузовой рейс. Самолет должен был доставить груз из Сербии в Иорданию. На борту Ан-12 находились восемь украинцев. Все члены экипажа погибли.

Авиасудно подало сигнал бедствия диспетчерам из Афин. Самолет хотел совершить аварийную посадку в Кавале, так как один из его двигателей вышел из строя с последующим возгоранием. Уже вскоре после этого сообщения украинский Ан-12 и вовсе исчез с радаров. Судно упало в десяти морских милях к западу от Кавалы.

Согласно данным СМИ Греции, на месте трагедии работают спасатели из Греции.

Также пользователи «Твиттер», которые стали свидетелями падения авиасудна, сняли видео и опубликовали его в сети. Речь идет о кадрах, на которых запечатлено падение украинского самолета с последующим его взрывом.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee — The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Позже телеграмм-каналы обнародовали видео, снятое уже в дневное время, на котором показано место крушения украинского лайнера Ан-12. Также в сообщениях ресурсов отмечается, что на борту были восемь граждан Украины, члены экипажа. Все они, к сожалению, погибли.