Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили в пресс-центре ГУР Минобороны Украины.

«В самом Белгороде, а также в Белгородской области открыли 500 классов и порядка тысячи юноармейских классов. Кроме того, на базе белгородского отделения ДОСААФ действуют курсы начальной милитаристской подготовки для тех, кто хочет служить в армии, но пока не имеет для этого соответствующего опыта», — сообщили украинские разведчики.

Кроме того отмечается, что выпускники подобных учетных учреждений получают предложения подписать контракт с российскими Вооруженными силами.

Также разведка установила, что, так как зона боевых действий приближается непосредственно к границе Белгородской области, местным властям приходится принимать решение о переносе объектов, связанных с военными действиями, в отдаленные регионы России. К примеру, «пункт для беженцев» передислоцировали из района недалеко от поселка Нехотеевка в поселок городского типа Октябрьский.