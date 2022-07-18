Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», вслед за Литвой и Польшей собрать деньги на покупку ударного беспилотника «Байрактар» для ВСУ решила и Норвегия.

Организаторы сбора денежных средств сделали заявление, что каждый гражданин может внести свою лепту на «Байрактар» для ВСУ сдав, как минимум, десять крон. Согласно планам, Норвегия должна собрать пятьдесят пять миллионов крон. Далее эти средства будут переданы в фонд помощи при посольстве Украины.

Также известно, что первая тысяча человек, которые пожертвовали не менее двести пятидесяти крон, могут участвовать в конкурсе для выбора названия беспилотному летательному аппарату.

Насколько известно, ранее подобного рода акции в поддержку Украины проводили в Литве и Польше.

Ранее о «Байрактарах» для ВСУ рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.