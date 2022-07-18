Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», бывший главнокомандующий силами Североатлантического Альянса в Европе Джеймс Ставридис попытался дать ответ на вопрос о том, когда в нашей стране прекратятся боевые действия.

Согласно его словам, более всего, война на территории Украины завершится уже через четыре, или шесть месяцев. Потом все это может перейти в стадию замороженного конфликта, как это было во время Корейской войны.

Он отмечает, что армия Украины весьма сильно сопротивляется агрессии со стороны России. Более того, по его словам, планы российского диктатора Путина «оказались не очень уж и эффективными».

Дословно из заявления Ставридиса:

«Владимир Путин получил немного территории, если сравнивать это с тем, с чего он начал войну. На мой взгляд, все это ведет к окончанию «Корейской войны». Другими словами, к перемирию и милитаризованной зоне между двумя странами. При этом будет продолжаться враждебность. Своего рода это станет замороженным конфликтом. Мы сможем увидеть это на протяжении четырех – шести месяцев. Ведь ни одна из сторон выдержать намного дольше не сможет».

Ранее мы уже писали о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников озвучил главные условия для окончания войны в Украине до конца 2022 года.