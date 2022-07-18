Ночные взрывы «селитры» на захваченных территориях Украины принесли большие потери российским захватчикам, по этой причине глава Минобороны отдал приказ уничтожить реактивные системы залпового огня HIMARS, информирует «НБН» со ссылкой на заявление оборонного ведомства РФ.

Соответствующую задачу Шойгу поставил перед группировкой оккупационных войск «Восток» в Украине. Захватчики должны найти и ликвидировать дальнобойные системы украинских защитников, которые доставляют много неприятностей стране-агрессору.

Ранее министр обороны государства-террориста распорядился нарастить военные действия на всех направлениях, чтобы якобы лишить ВСУ возможности атаковать гражданскую инфраструктуру, население Донбасса и другие регионы Украины.