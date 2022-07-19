Как информирует «НБН» со ссылкой на «20 минут», артиллерийские установки «Цезарь», которые власти Франции в июне обещали дополнительно выделить Украине, уже едут в нашу страну.

В материале отмечается, что с подобным заявлением во вторник выступила глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.

Дословно из ее заявления:

«На национальном уровне Франция активно принимает участие, даже если мы меньше других подчеркиваем то, что делаем. Мы приняли решение не сообщать обо всем нашем военном вкладе, а также оставить данную информацию для наших партнеров».

Известно, что в середине июня месяца французский лидер Макрон заявил, что в Украину дополнительно будут поставлены еще шесть САУ «Цезарь». Это вооружение является флагманом артиллерии Франции. Видео работы данной артиллерийской установки:

Ранее мы уже писали о том, что по мнению Эммануэля Макрона российская агрессия на территории Украины будет продолжаться и далее.