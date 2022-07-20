Российские СМИ сообщили о том, что Путин будет главой наблюдательного совета движения детей и молодежи РФ. Президент-агрессор верит, что эта работа будет на пользу ему и его коллегам, информирует «НБН».

Учредительное собрание новой организации провели в детском центре «Артек» в аннексированном Крыму. Известно, что название новой «пионерии» для граждан РФ возрастом от 6 до 18 лет еще не выбрано. В числе основателей движения для юного поколения россиян – автономная некоммерческая организация «Большая перемена», «Юнармия» и Российское движение школьников.

В РФ возродили «пионерию» после того, как Государственная Дума приняла соответствующий закон 6 июля. Цель новой организации – «сформировать в детях мировоззрение на основе традиционных ценностей». Документ в парламент был внесен в годовщину создания пионерского движения. Таким образом руководство страны будет проводить единую политику воспитания молодых российских граждан.

Отметим, что страна-оккупант также решила расширить уровень военной подготовки среди юных россиян. В Минобороны Украины рассказали о таких учетных учреждениях для детей РФ.