Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, отныне, согласно заявлению главы МИД России, Москва намерена «освободить» Запорожье, Херсон и области, а также целый ряд иных регионов нашей страны.

Дословно из заявления Лаврова:

«Когда в Турции (Стамбуле, — ред.) проводились заседания, тогда была одна география. И мы тогда были готовы принять предложение Киева. На тот момент мы опирались на ту географию. Она была действительно по состоянию на конец 2022 года. Сейчас же она другая. Это далеко не «ЛДНР». Сейчас мы добавили и Херсонскую, и Запорожскую, и ряд других областей Украины».

При этом Лавров пригрозил, что если западные страны и дальше будут поставлять Киеву оружие дальнобойного радиуса действия, то «географические задачи России» в Украине будут отодвинуты еще дальше.

Для армии России, по словам Лаврова, остаются также актуальными ранее поставленные задачи о «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Ранее, как известно, Сергей Лавров пожаловался на отношение G7 к Российской Федерации.