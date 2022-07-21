Латвийский парламент принял поправки к Закону о гражданстве, которые дадут основание лишить гражданства жителей, которые являются сторонниками агрессивной политики и военных преступлений Российской Федерации. Соответствующее решение Сейм принял в связи с полномасштабным нападением путинской армии на Украину, информирует «НБН» со ссылкой на Delfi.

Теперь паспорта гражданина Латвийской Республики лишатся люди, которые предоставляют любую поддержку странам, лицам или другим образованиям, осуществляющим геноцид, военные преступления, а также преступления против мира и человечности. Гражданства лишат и тех, кто участвовал в таких деяниях.

Напомним, что ранее руководитель МИД Латвии предупредил Европу о том, что война, развязанная россиянами, может выйти за пределы Украины. Дипломат заявил, что другим государствам нужно быть готовыми к такому сценарию.