Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в пресс-службе Белого дома поспешили заявить о том, что у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена выявили инфекцию коронавируса COVID-19.

Дословно из обнародованного представительницей Белого дома Карин Жан-Пьер сообщения:

«Утром, двадцать первого июля, глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сдал положительный тест на инфекцию коронавируса. Глава Белого дома вакцинирован полностью. Более того, он дважды ревакцинирован. Касательно его состояния здоровья, он имеет очень легкие симптомы».

При этом она добавила, что сейчас американский лидер изолирован в Белом доме. Он будет и дальше продолжать выполнять собственные обязанности. Правда делать он будет это в дистанционном формате. Так будет продолжаться до того момента, пока он не сдаст отрицательный тест.

Напоследок в администрации Байдена добавили:

«Исходя из соображений прозрачности в Белом доме каждый день будут озвучивать новую информацию касательно состояния здоровья лидера страны. Ведь он продолжает выполнять собственные обязанности, находясь в офисе, в изоляции».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Елена Зеленская посетила Белый дом.