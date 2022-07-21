Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Америки Марк Милли сделал заявление, что по всей видимости, войска Российской Федерации против Украинского государства не завершится в ближайшее время. Более того, согласно его мнению, в будущем она перейдет в затяжную форму.

С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином.

Дословно из заявления Марка Милли:

«Сегодня уже сто сорок седьмой день войны со дня вторжения России в Украину. Это незаконное, неспровоцированное и крупномасштабное вторжение сильного против слабого. По всей вероятности, эта борьба перерастет в затяжной конфликт».

Несмотря ни на что, Штаты и страны Европы продолжают всячески нас поддерживать на фоне агрессии России в Украине. В частности, ранее глава Пентагона рассказал, на какое расстояние могут бить HIMARS, которые Вашингтон передает Украинскому государству.