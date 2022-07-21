Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские информационные агентства, глава Пентагона уточнил, на какое расстояние могут стрелять эти ракетные системы, которые Штаты поставляют Украине для защиты и деоккупации собственной территории.

Оказывается, что поставляемые США Украине реактивные системы залпового огня HIMARS имеют способность вести огонь на расстояние до восьмидесяти километров. Глава Министерства обороны Штатов сделал такое уточнение во время пресс-конференции.

Дословно из заявления Остина, которое он озвучил в ответ на уточняющий вопрос журналиста о дистанции, на которую могут стрелять HIMARS:

«Ракетные системы HIMARS, которые Соединенные Штаты Америки передают Вооруженным силам Украины, могут стрелять на дистанцию примерно в восемьдесят километров. Это является весьма хорошим показателем».

Ранее мы уже сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношении украинцев к ракетным системам HIMARS.