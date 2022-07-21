По итогам встречи в формате «Рамштайн» американский генерал сообщил, что у Соединенных Штатов большую обеспокоенность вызывает расход ВСУ боеприпасов к пусковым установкам, чем количество самих HIMARS. Военного процитировал журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч в своем Twitter-аккаунте, информирует «НБН».

В тоже же время глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал в ближайшее время передать украинской армии 12 РЗСО, а также больше артиллерии и боеприпасов.

Комментируя вопрос предоставления более дальнобойных снарядов для HIMARS, глава Пентагона отметил, что то, вооружение, которое сейчас имеет ВСУ дает необходимую им мощность. Министр добавил, что США будут следить за ситуацией на фронте и принимать решения в соответствии с происходящим на поле боя.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя использование HIMARS украинскими защитниками, оценил вероятность предоставления нашей армии более дальнобойных боеприпасов для американских пусковых установок.