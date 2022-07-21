Как информирует «НБН» со ссылкой на Swiss Info, глава британского Минобороны Бен Уоллес сделал заявление о том, что вскоре Украинское государство получит очередное вооружение для противостояния агрессии со стороны России.

Примечательно, что в пакет военной помощи для нашей страны вошли БПЛА, артиллерия, противотанковое оружие, а также боеприпасы. Чиновник сегодня, 21 июля, сообщил об этом некоторые детали.

Согласно обнародованной информации, наша страна должна получить от Великобритании десятки артиллерийских орудий, более одной тысячи и шестисот единиц оружия против танков, контрбатарейные радиолокационные системы, а также 50 тысяч боеприпасов и сотни БПЛА.

Дословно из заявления Уоллеса:

«Вместе с нашими международными партнерами мы приложим все усилия для того, чтобы Киев имел инструменты для того, чтобы защищать собственную страну от незаконного вторжения войск РФ».

Ранее стало известно о том, что Великобритания ввела санкции против режима Александра Лукашенко.