Как информирует «НБН» со ссылкой на информагентства страны-агрессора, по словам ранее возглавляющего правительство России Дмитрия Медведева, армия РФ должна отодвинуть защитников Украинского государства не просто от уже оккупированных Луганской и Донецкой областей, но дальше.

Дословно из заявления Медведева:

«Войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка. Их нужно отодвинуть дальше».

Примечательно, что ранее об изменении географических целей в войне России против Украины заявлял главный российский дипломат Сергей Лавров. В частности, он отмечал, что из-за того, что Запад поставляет Украине вооружение, Россия изменила свои цели в войне.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США уличили Путина во лжи относительно целей войны в Украине.