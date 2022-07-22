Как информирует «НБН», Песков в комментарии российским журналистам заявил, что он не знает о том, с чем может быть связано такое заявление так называемого «внешнеполитического ведомства» не признанного мировым сообществом Приднестровья относительно планов присоединения к Российской Федерации.

Дословно из заявления Пескова:

«Я слышал то, о чем писали СМИ. Однако я не знаю, с чем это может быть связано. Какие процессы могли повлиять на это? – Сейчас у меня нет что сказать по этому поводу».

Насколько известно, ранее глава «мид» Приднестровья Виталий Игнатьев озвучил информацию о том, что «республика» планирует присоединиться к Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Соединенных Штатах Америки отреагировали на желание Владимира Путина аннексировать новые регионы Украинского государства.