Как сообщает «НБН», с таким заявлением выступили патриоты Ичкерии, которая находится под российской оккупацией. В Сети уже опубликованы соответствующие кадры.

На видео авторы обращения демонстративно сожгли флаг кадыровцев, развернув вместо него флаг Ичкерии. При этом они утверждают, что после того, как будет объявлен джихад, начнется действие в республике подполья. Более того, чеченские патриоты отмечают, что даже среди членов ближайшего окружения Кадырова можно встретить их приверженцев.

«Как сыновья Ичкерии, мы не собираемся жить под флагом оккупанта. Это наш флаг Ичкерии, который в скором времени сможет занять положенное по закону место. Кадыров, уже пришло время, которого ты так сильно боялся», — подчеркнули патриотически настроены чеченцы.

Ранее стало известно, что из-за действий кадыровцев в Северодонецке была уничтожена мечеть, причем жертвами этой атаки стали мирные жители. В ответ на это кадыровцы всю вину возложили на Вооруженные силы Украины. Более того, украинским защитникам удалось уничтожить 10 военнослужащих Кадырова, еще 8 получили ранения.

Ранее мы уже писали о том, что жители Северодонецка передали послание Кадырову.