Как информирует НБН, такую точку зрения дипломат озвучила во время интервью изданию Bild.

«Мягко говоря, это вызов, что президент Турции на этом фото», — пояснила Бербок, добавив, что Турция является членом Североатлантического альянса и предоставляет военную поддержку Украине.

К тому же, недавняя встреча в Тегеране свидетельствует о важности «совместного соблюдения ценностей с нашими партнерами».

«Украина получает массированную военную поддержку от Турции. Именно поэтому для меня эта фотография является более чем непонятной, в особенности с позиции члена НАТО. Международные правила нуждаются не только в их соблюдении, их еще нужно отстаивать», — утверждает министр иностранных дел Германии.

Напомним, что российский диктатор Путин побывал в Тегеране 19 июля. Это был его второй визит за пределы РФ с момента начала полномасштабной войны в Украине. На трехстороннем саммите в иранской столице Путин сфотографировался со своими коллегами из Турции и Ирана. Также известно, что Эрдоган не скрывает своего желания сохранять хорошие отношения с РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ракетным ударом по Одессе Путин плюнул в лицо Эрдогану и Гутерриш.