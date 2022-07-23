Как сообщает «НБН», об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал корреспондент «Голоса Америки» Джесс Селлин, который привел цитату помощника американского президента Джейка Салливана.

В тексте сообщения отмечается, что Вашингтон обеспокоен безопасностью Зеленского, поскольку «он возглавляет воюющее государство, которому приходиться иметь дело с безжалостным противником, способным на что угодно».

«Наша цель в Украине должна быть частично направлена на способность продемонстрировать силу, устойчивую и непоколебимую позицию, которые помогут в определенной степени нам сдерживать других в других местах», — сказал Салливан.

Ранее в интервью СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на президента Владимира Зеленского пять раз совершали покушение. Деталей нападений высокопоставленный чиновник раскрывать не стал, однако намекнул, что убийство Зеленского должны были совершить представители отряда чеченцев.