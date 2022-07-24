Как информирует «НБН», видео с комментарием губернатора было обнародовано в Интернете.

Так, в своем ответе губернатор Белгородской области Гладков сказал сыну погибшей женщины, что и он, и глава района, а также глава села множество раз призывали местное население не посещать опасные места, переселив людей в лучшие гостиницы региона с трехразовым питанием. Более того, руководство области организовало даже вывоз оттуда домашних животных.

Таким образом сын погибшей женщины, обратившись на прямую линию, выслушал мораль о том, что нескрепно требовать деньги у государства.

«А вы точно сын?», — спросил у гражданина России губернатор Белгородской области Гладков.

Напомним, ранее мы уже писали о вранье жителей Белгородской области на счет их пострадавшего жилья.