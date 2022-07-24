Как информирует «НБН», свой комментарий произошедшему в «Твиттер» озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В частности, он осудил действия Москвы, которая атаковала порт в Одессе уже на следующий день после подписании соглашения о вывозе зерна.

В сообщении отмечается:

«Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают нападение России на порт в Одессе, что было вчера, спустя почти сутки после того, как в Стамбуле подписали «зерновое соглашение». Такие действия России весьма сильно подрывают все старания, направленные на доставку пищи голодающим. Кроме того, это подрывает доверие к обязательствам Российской Федерации по заключенному вчера соглашению, которое разрешает украинский экспорт».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ряд украинских и мировых политиков отреагировали на удары ракетами России по одесскому порту.