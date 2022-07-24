Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», партия иранских дронов уже отправлена в Россию через Каспийское море. Далее через Астрахань и Волгоград эта техника будет доставлена к украинской границе.

Так, речь идет об ударных тяжелых БПЛА «Shahed 129». За основу для разработки таких беспилотников был взят израильский дрон Hermes 450, а также американский MQ-1 Predator.

Из характеристик этого средства для ведения боевых действий известно, что длина «Shahed 129» достигает восьми метров, а размах крыльев – в два раза больше, то есть шестнадцать метров.

Официально этот БПЛА может нести до четырех сотен килограмм боевой нагрузки. А скорость полета этой «птички» составляет до 150 километров в час. При этом заявленная дальность полета достигает одной тысячи и семисот километров, а время нахождения беспилотника в воздухе, о чем утверждают разработчики – до двадцати четырех часов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин запросил у Ирана сотни боевых беспилотников для войны в Украине.