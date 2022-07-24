Как информирует «НБН», одно из подобных заявлений о том, что российским войскам нужно идти только вперед (видео), несмотря на признание, что на фронте в Украине настоящий «ад» и потерю конечностей, сделал российский военный, находящийся в настоящее время в госпитале, которого наградили медалью за убийство украинцев. Видео было опубликовано в ряде телеграм-каналов.

На видео заметно, как захватчик РФ с забинтованной головой, оставшийся без рук, не выглядит внешне счастливым. По традиции его друзья омывают медаль водкой, а также помогают своему сослуживцу выпить стакан до дна, запив водку водой.

В своем тосте российский военный с ампутированными руками сказал:

«Очень тяжело вспоминать все то, где мы были. Но, несмотря на то, что произошло со мной, у других есть ситуации похуже. Хотел бы сказать, что смысла унывать вообще нет. Нужно идти только вперед!».

Кроме того, его друзья прокомментировали речь военного так:

«Молодчага! Красавчик! Настоящий мужик! Давай краба!».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что войска Российской Федерации предприняли попытку продвинуться вглубь в Херсонской области, но получили достойный отпор от ВСУ и были вынуждены бежать с поля боя, понеся человеческие потери.