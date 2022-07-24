Как сообщает «НБН», об этом посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила в интервью «Радио Свобода».

«Наша страна уже начала рассматривать вопрос перспективы внесения РФ в перечень стран-спонсоров терроризма. Американское законодательство предусматривает, этот вопрос требует глубокого изучения. Также с нашей стороны были использованы все доступные средства, включая те, которые можно было бы применить относительно государства, причастного к террористической деятельности. Поэтому в наших планах привлечь РФ к ответственности так, как это предусматривают нормы конституции США», — пояснила дипломат.

В целом, говоря об антироссийских санкциях, посол отметила, что Вашингтон ввел «неведанно по глубине и объемам».

«Сотрудничество с нашими партнерами и союзниками во всем мире дало возможность США внедрить глубинные и беспрецедентные санкции. При этом в будущем мы не собираемся прекращать такую политику», — сказала Бринк.

Как известно, инициатива о признании РФ государством-спонсором терроризма принадлежит Нэнси Пелоси, которая возглавляет Палату представителей Конгресса США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по территории одесского порта.