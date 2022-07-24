Как информирует «НБН», об этом в социальной сети «Фейсбук» проинформировал пользователь Алесь Чайчиц.

В своем сообщении он написал:

«Вандалы повредили могилу Степана Бандеры в Мюнхене. Я решил впервые посетить это место. Но, как оказалось, там работала полиция. Вот такое зрелище».

При этом Чайчиц опубликовал фотографию, на которой видно, как вандалы сделали надписи на каменном кресте на могиле фиолетовыми баллончиками. Также он предположил, что могилу могли осквернить кто-то из местных левых.

Стоит отметить, что такого рода случай в Мюнхене с могилой Степана Бандеры далеко не первый. Ранее такое происходило достаточно часто. К примеру, ранее в марте месяце 2021 года могилу Бандеры неизвестные облили каким-то веществом. А в 2018-м прокремлевский пропагандист Грэм Филипс и вовсе сорвал флаги с могилы известного украинца.