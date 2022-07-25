В интервью изданию «Российская газета» глава СК России сообщил, что Украину нужно судить за ее «преступные» действия на Донбассе, поэтому в РФ для этой цели будет создан «трибунал» с участием других стран, информирует «НБН».

Бастрыкин обвинил украинцев в «преступлениях против мира и безопасности человечества, у которых нет срока давности», в частности указав на «виновных» – более 220 человек, среди которых есть представители высшего командования ВСУ и командиры военных частей, которые якобы наносили удары по мирному населению.

По словам чиновника, международный «трибунал» будет создан при участии «нейтральных» в отношении Украины государств – Ирана, Сирии и Боливии. Также Москва хочет приобщить к «суду» непризнанные «народные республики» захваченного Донбасса.

Напомним, что после ракетного удара по Виннице украинский лидер Владимир Зеленский призвал международное сообщество создать Специальный трибунал относительно агрессии РФ против нашей страны.